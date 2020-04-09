Сорокин: официальной позиции УЕФА о сокращении городов — хозяев Евро-2020 нет

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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал новость о возможном сокращении количества городов, которые примут турнир.
Сорокин: официальной позиции УЕФА о сокращении городов — хозяев Евро-2020 нет
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«Эта новость существует лишь в виде гипотезы со стороны британских СМИ. Никакой официальной позиции УЕФА по данному поводу нет. Пока из той работы, которую мы проделываем совместно с УЕФА и другими городами, не было никаких указаний на то, что кто-то прекращает своё участие в организации Евро. Все последовательно готовят документы. Скоро всё будет понятно, поскольку есть определённый дедлайн — конец апреля. Тогда должны быть подтверждены гарантии. По достижении этой отметки можно будет с уверенностью говорить, какие города готовы подтвердить своё участие в организации Евро, а какие не готовы», — цитирует Сорокина РИА Новости.

Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Российский Санкт-Петербург входит в число городов, принимающих турнир.

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить количество городов, принимающих Евро-2020.

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