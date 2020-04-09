Источник: «Ювентус» попытается обменять Бернардески на вратаря «Милана» Доннарумму

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Туринский «Ювентус» намерен обменять своего форварда Федерико Бернардески на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
Источник: «Ювентус» попытается обменять Бернардески на вратаря «Милана» Доннарумму
  • Reuters

Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на Sport Mediaset. У Бернардески не получилось закрепиться в туринском клубе, и он намерен уйти. «Ювентус», в свою очередь, уже пытался обменять игрока на другого футболиста «Милана», Лукаса Пакету.

Федерико Бернардески перешёл в туринский клуб из «Фиорентины» летом 2017 года за €40 млн. В текущем розыгрыше Серии А футболист провёл за «Ювентус» 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Джанлуиджи Доннарумма является основным вратарём сборной Италии. Его контракт с «Миланом» истекает в июне 2021 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провёл за клуб 24 матча.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен провести переговоры с Месси.

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