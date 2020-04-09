Ловчев допускает, что Акинфееву нужно было уехать в зарубежный чемпионат

Короткая ссылка
Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, которому 8 апреля исполнилось 34 года.
Ловчев допускает, что Акинфееву нужно было уехать в зарубежный чемпионат
  • Reuters

«Всегда считал, что в последние 15 лет Игорь — номер один среди вратарей в России. А остальные, кто был рядом с ним: Габулов, Лунёв, Селихов, Гильерме, Шунин и кто там ещё — все они номер два. Было время, когда Акинфеева звали в зарубежный чемпионат. Может, отъезд и был бы для него лучшим шагом, но тут нельзя быть уверенным», — написал Ловчев в своём Telegram-канале Ловчев Online.

Ранее сообщалось, что спартаковец Зелимхан Бакаев не считает проблемой снижение зарплаты из-за кризиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить