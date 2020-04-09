Ловчев допускает, что Акинфееву нужно было уехать в зарубежный чемпионат

Знаменитый в прошлом игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, которому 8 апреля исполнилось 34 года.

«Всегда считал, что в последние 15 лет Игорь — номер один среди вратарей в России. А остальные, кто был рядом с ним: Габулов, Лунёв, Селихов, Гильерме, Шунин и кто там ещё — все они номер два. Было время, когда Акинфеева звали в зарубежный чемпионат. Может, отъезд и был бы для него лучшим шагом, но тут нельзя быть уверенным», — написал Ловчев в своём Telegram-канале Ловчев Online.

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