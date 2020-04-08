Мурадов: на месте Фергюсона не называл бы себя гангстером

Боец UFC Махмуд Мурадов из Узбекистана поделился мнением о том, кто вышел бы победителем из уличной драки между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Я часто бываю в Америке, там такого не бывает. Думаю, в Дагестане с уличными драками пожёстче, чем в США. Сам не бывал, но у меня есть друзья, которые рассказывали мне об этом. Так что на месте Тони не называл бы себя гангстером. Гангстер ли Хабиб? Не сказал бы. Но у нас на улицах всё равно немного иначе, чем в Соединённых Штатах», — сказал Мурадов в интервью RT.

Спортсмен также считает, что Нурмагомедов победил бы Фергюсона в октагоне.