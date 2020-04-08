Менеджер Нурмагомедова заявил, что отношения бойца и UFC не изменились после отмены поединка

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отношения его клиента с UFC не изменились после отмены боя с американцем Тони Фергюсоном.
Менеджер Нурмагомедова заявил, что отношения бойца и UFC не изменились после отмены поединка
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«Мы сами прекрасно знаем хронологию событий, винить кого-то тут было бы глупо. Наши отношения не изменились. Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось», — цитирует Магомедова ТАСС.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что россиянин готов встретиться с победителем поединка Гэтжи — Фергюсон.

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