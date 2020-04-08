Мурадов заявил, что в UFC рассчитывают на него

Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов ответил на вопрос, рассчитывают ли на его выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в будущем.

«Да, конечно. Заверили, что как только всё устаканится, скажут, когда мы сможем подраться. У меня хорошие отношения с UFC. Провёл два боя, после чего подписал контракты на четыре следующих поединка. При этом весь процесс занял около получаса — даже не смотрел, с кем предстоит встретиться. Всё равно никогда не выбирал соперников. Забавно, что до этого дважды выходил на коротком уведомлении, а как только появилась возможность провести полноценный двухмесячный лагерь — схватку отменили», — сказал Махмудов в интервью RT.

Ранее Мурадов объяснил, почему не выступит на турнире UFC 249, на котором он должел был провести поединок с американцем Карлом Роберсоном.