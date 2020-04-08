Спиридонов не хочет, чтобы Дзюба получил медаль РПЛ
- РИА Новости
«Я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль. Просто если решат не доигрывать чемпионат России, остановившись на 22 турах, то нет смысла определять чемпиона», — цитирует Спиридонова РИА Новости.
Чемпионат был приостановлен после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 50 очками.
Ранее Спиридонов выразил мнение, что РПЛ сможет доиграть сезон летом.