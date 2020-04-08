Спиридонов не хочет, чтобы Дзюба получил медаль РПЛ

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов, который также является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», заявил, что не против, если Российская премьер-лига (РПЛ) завершится досрочно из-за коронавируса, так как в этом случае форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба не получит медаль чемпионата.

«Я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль. Просто если решат не доигрывать чемпионат России, остановившись на 22 турах, то нет смысла определять чемпиона», — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Чемпионат был приостановлен после 22-го тура в связи с мировой пандемией коронавируса. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 50 очками.

Ранее Спиридонов выразил мнение, что РПЛ сможет доиграть сезон летом.