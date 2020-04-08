Волейболист Спиридонов считает, что РПЛ сможет доиграть сезон летом
- РИА Новости
«Я думаю, РПЛ сможет в итоге доиграть этот сезон летом. В июне, июле и августе как раз и нужно играть в футбол, а не копаться в сугробах в другие месяцы. Лето — это самое подходящее время для футбола. Я бы сам с удовольствием съездил на пару матчей «Спартака», — цитирует Спиридонова РИА Новости.
Чемпионат был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий выразил мнение, что чемпионат России не будет доигран.