Волейболист Спиридонов считает, что РПЛ сможет доиграть сезон летом

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Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов, который также является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», высказался по поводу приостановки сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Волейболист Спиридонов считает, что РПЛ сможет доиграть сезон летом
  • РИА Новости

«Я думаю, РПЛ сможет в итоге доиграть этот сезон летом. В июне, июле и августе как раз и нужно играть в футбол, а не копаться в сугробах в другие месяцы. Лето — это самое подходящее время для футбола. Я бы сам с удовольствием съездил на пару матчей «Спартака», — цитирует Спиридонова РИА Новости.

Чемпионат был приостановлен после 22-го тура в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий выразил мнение, что чемпионат России не будет доигран.

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