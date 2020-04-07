Василий Березуцкий считает, что чемпионат РПЛ не будет доигран

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что прерванный из-за коронавируса чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет возобновлён.

«Подготовиться к сезону можно за 20 дней, совершенно легко. И это будет хорошее состояние. Но, мне кажется, чемпионат не будет доигран. Непонятно, куда мы его вставим. Нужно время, поскольку мы пока не понимаем, сколько это продлится», — сказал Березуцкий в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также заместитель гендиректора ЦСКА прокомментировал идею доиграть чемпионат без зрителей.

«Футбол без зрителей — это другой вид спорта и другие ощущения. Но доиграть без болельщиков — это хотя бы вариант. Всем, кто сидит сейчас дома, было бы интересно посмотреть футбол. Можно рассмотреть вариант, что все игры пройдут в Сочи или Москве без зрителей, но лишь когда эпидемия утихнет», — добавил Березуцкий.

Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает вариант с доигровкой сезона без зрителей.