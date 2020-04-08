Габулов: до 31 мая спортивных мероприятий в России не будет

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов рассказал, когда может возобновиться сезон в стране.

«Я контактирую в том числе с РФС, периодически созваниваемся с генеральным секретарём Александром Алаевым. Сейчас у нас по крайней мере есть чёткая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться, строить график подготовки футболистов. Это лучше, чем все промежуточные сроки, которые назывались до этого», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Габулов предположил, что ждёт российский футбол после пандемии коронавируса.