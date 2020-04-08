Габулов предположил, что ждёт российский футбол после пандемии коронавируса

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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов рассказал, что ждёт отечественный футбол после пандемии коронавирусной инфекции.
Габулов предположил, что ждёт российский футбол после пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Сегодня, когда в мире свирепствует COVID-19, застрахованным от чего-либо быть нельзя. Грядёт большой экономический кризис. Сложно представить, как всё происходящее скажется даже на российских топ-клубах. Экономические реалии мирового футбола в целом после пандемии претерпят изменения. Всё зависит от того, как долго она продлится и как долго мир будет приходить в себя», — заявил Габулов в интервью RT.

Ранее президент «Урала» заявил, что до 1 мая не будет сокращать зарплаты футболистам.

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