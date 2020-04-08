Президент «Урала» заявил, что до 1 мая не будет сокращать зарплаты футболистам

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что в клубе на данный момент не принято решения о временном сокращении зарплат футболистов.

«Это надо с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как здесь можно договориться? Приедут — тогда и посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет. Поляки сидят на карантине у себя в Польше, как я с ними свяжусь? Мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Потому тема довольно тонкая», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» только два футболиста согласились на понижение зарплаты.