Президент «Урала» заявил, что до 1 мая не будет сокращать зарплаты футболистам

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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что в клубе на данный момент не принято решения о временном сокращении зарплат футболистов.
Президент «Урала» заявил, что до 1 мая не будет сокращать зарплаты футболистам
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«Это надо с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как здесь можно договориться? Приедут — тогда и посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет. Поляки сидят на карантине у себя в Польше, как я с ними свяжусь? Мы не решали этот вопрос. И потом, у нас не такие зарплаты, как в «Спартаке». Потому тема довольно тонкая», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в «Уфе» только два футболиста согласились на понижение зарплаты. 

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