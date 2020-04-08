Впервые в истории женщина назначена генменеджером мужского хоккейного клуба
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.
Таким образом, Шеллинг стала первой женщиной в истории, назначенной на должность генерального менеджера в мужском хоккейном клубе.
В прошлом Шеллинг являлась голкипером сборной Швейцарии, вместе с которой становилась бронзовой призёркой чемпионата мира и Олимпийских игр. После завершения карьеры работала тренером юношеской женской национальной команды.
Ранее IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.