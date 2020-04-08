Впервые в истории женщина назначена генменеджером мужского хоккейного клуба

Флоренс Шеллинг назначена на пост генерального менеджера швейцарского хоккейного клуба «Бёрн».

Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Таким образом, Шеллинг стала первой женщиной в истории, назначенной на должность генерального менеджера в мужском хоккейном клубе.

В прошлом Шеллинг являлась голкипером сборной Швейцарии, вместе с которой становилась бронзовой призёркой чемпионата мира и Олимпийских игр. После завершения карьеры работала тренером юношеской женской национальной команды.

Ранее IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.