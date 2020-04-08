Впервые в истории женщина назначена генменеджером мужского хоккейного клуба

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Флоренс Шеллинг назначена на пост генерального менеджера швейцарского хоккейного клуба «Бёрн».
Впервые в истории женщина назначена генменеджером мужского хоккейного клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Таким образом, Шеллинг стала первой женщиной в истории, назначенной на должность генерального менеджера в мужском хоккейном клубе.

В прошлом Шеллинг являлась голкипером сборной Швейцарии, вместе с которой становилась бронзовой призёркой чемпионата мира и Олимпийских игр. После завершения карьеры работала тренером юношеской женской национальной команды.

Ранее IIHF отменила женский ЧМ по хоккею в Канаде из-за коронавируса.

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