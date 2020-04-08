Фергюсон: насколько мне известно, Нурмагомедов и Макгрегор закончили карьеры

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Первый номер рейтинга лучших легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон раскритиковал действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова и бывшего владельца пояса Конора Макгрегора.
Фергюсон: насколько мне известно, Нурмагомедов и Макгрегор закончили карьеры
  • Reuters

«Мне нечего сказать Нурмагомедову и Макгрегору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось лишь передать дела и уйти. Я давно говорил им это сделать. Это спорт для настоящих мужчин, а эти парни — тряпки», — заявил Фергюсон в интервью, которое появилось в его Twitter.

Поединок американца с Нурмагомедовым, который должен был пройти на турнире UFC 249 18 апреля, сорвался в пятый раз. Россиянин в настоящее время не может покинуть страну, ведь границы большинства государств закрыты из-за коронавируса.

Ранее источник назвал место, где состоится бой Фергюсон — Гэтжи.

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