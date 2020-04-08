Врач сборной России по футболу Безуглов дал прогноз о сроках спада коронавируса

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился своим мнением о том, когда пандемия коронавирусной инфекции в России пойдёт на спад.

«Думаю, в конце мая — начале июня ситуация должна стабилизироваться. Сейчас очень многое зависит от нашего поведения. Ситуация нестандартная, нетривиальная. Такого ещё никогда не было. Принимаемые меры могут показаться жёсткими, но они необходимы. Чем меньше контактов между людьми, тем меньше риск заражения. Чем меньше инфицированных в конкретный период времени, тем меньше нагрузка на больницы и у каждого из нас выше шанс получить качественное лечение в случае заболевания. Любой эпидемиолог и инфекционист это знает. Потому самоизоляция в данных обстоятельствах — это ключевой фактор. Ни имбирь, ни инопланетяне — никто нам не поможет. Всё сейчас в наших руках», — цитирует Безуглова «Российская газета».

Состоянием на данный момент в России зафиксировано порядка 7,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее агент заявил, что чем дольше в России будут гулять шашлычники, тем больше придётся находиться в изоляции.