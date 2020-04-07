Агент о ситуации в России: чем дольше будут гулять шашлычники, тем больше придётся находиться в изоляции

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Барселоне, рассказал, как там изменилось отношение к пандемии коронавируса.
Агент о ситуации в России: чем дольше будут гулять шашлычники, тем больше придётся находиться в изоляции
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«Полностью. Все сидят по домам. Улицы Барселоны абсолютно пустые, нет ни одной живой души. И в результате зафиксировано замедление эпидемии. Заболевших и умерших гораздо меньше. Раньше в больницы попадали десятки тысяч каждый день. Поэтому строгий карантин необходим. В России говорили о неделе выходных, но так нельзя. Это не выходные, а домашний арест. Полтора-два месяца всем 100% придётся сидеть дома. А чем дольше будут гулять шашлычники, тем больше придётся находиться в изоляции всем остальным», — заявил Селюк RT.

Ранее он резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина.

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