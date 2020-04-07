Глава СБР заявил, что должность главного тренера сборной может быть упразднена

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена.
Глава СБР заявил, что должность главного тренера сборной может быть упразднена
  • РИА Новости

«Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Сборная России в период с 2012 по 2014 год также работала без главного тренера. В настоящее время наставником национальной команды является Анатолий Хованцев, занимающий эту должность с 2018 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по биатлону будет утверждён 10 апреля.

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