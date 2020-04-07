Глава СБР заявил, что должность главного тренера сборной может быть упразднена

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что должность главного тренера национальной команды может быть упразднена.

«Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Сборная России в период с 2012 по 2014 год также работала без главного тренера. В настоящее время наставником национальной команды является Анатолий Хованцев, занимающий эту должность с 2018 года.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по биатлону будет утверждён 10 апреля.