Самуэльсон не удивлён обвинениями Минюста США о подкупе чиновников ФИФА
- © Johan Axelsson/Keystone Press Agency
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«Неужели кто-то может быть этому удивлён?» — написал Самуэльссон в своём Twitter.
Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская и катарская стороны подкупили ряд чиновников ФИФА за поддержку своих заявок на право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах.
Ранее сообщалось, что ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках.