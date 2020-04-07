Самуэльсон не удивлён обвинениями Минюста США о подкупе чиновников ФИФА

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Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон отреагировал обвинения на обвинения в адрес России и Катара в даче взятки чиновникам Международной футбольной федерации (ФИФА) при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу.
Самуэльсон не удивлён обвинениями Минюста США о подкупе чиновников ФИФА
  • © Johan Axelsson/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Неужели кто-то может быть этому удивлён?» — написал Самуэльссон в своём Twitter.

Минюст США опубликовал результаты расследования, согласно которому российская и катарская стороны подкупили ряд чиновников ФИФА за поддержку своих заявок на право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах.

Ранее сообщалось, что ФИФА запросит у Минюста США информацию по делу о взятках.

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