Юран считает, что при зарплате в 100 тыс. рублей футболисты будут «еле концы с концами сводить»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о временном сокращении зарплат футболистов из-за коронавируса.

«Если я беру «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», там зарплаты по 1,5—2 млн. А если ты получил в «Тамбове» 200 тыс. рублей в месяц, этой зарплаты тебе хватит на сколько? Если тебе ещё и семью кормить, и платить за ЖКХ и налоги? Получается, проблематично месяц жить. Если футболист «Тамбова», который получает 200 тыс. рублей, на 50% понижения согласится, даже на 40%, он получит 90 тыс., 100 тыс. С налогами меньше. И что ему делать в такой ситуации? Он будет еле концы с концами сводить», — сказал Юран в интервью «Правда.ру».

Большинство российских и мировых клубов практикуют понижение зарплат футболистов на время приостановки чемпионатов из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Зенит» компенсирует футболистам сокращение зарплаты премиями в полном объёме.