Хованцев рассказал, какие меры применяет для профилактики коронавируса

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как пытается снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией.
Хованцев рассказал, какие меры применяет для профилактики коронавируса
  • РИА Новости

«Два дня назад для меня закончился карантин после возвращения из Европы. Я нахожусь в удалённом месте. Всё общение только через интернет и телефон. Все сейчас находятся в таком положении, нужно просто набраться терпения и выдержать. Могу сказать, что я каждый день хожу в сауну. Говорят, это помогает. В общественных местах, кроме продуктовых магазинов, не появляюсь», — цитирует 70-летнего Хованцева РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что заседание правления СБР перенесено на 7 апреля.

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