Хованцев рассказал, какие меры применяет для профилактики коронавируса

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как пытается снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией.

«Два дня назад для меня закончился карантин после возвращения из Европы. Я нахожусь в удалённом месте. Всё общение только через интернет и телефон. Все сейчас находятся в таком положении, нужно просто набраться терпения и выдержать. Могу сказать, что я каждый день хожу в сауну. Говорят, это помогает. В общественных местах, кроме продуктовых магазинов, не появляюсь», — цитирует 70-летнего Хованцева РИА Новости.

Во время пандемии коронавируса людям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что заседание правления СБР перенесено на 7 апреля.