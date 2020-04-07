Комиссар НБА Сильвер: до конца апреля мы не будем принимать решение по сезону

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер заявил, что лига до конца апреля не планирует принимать решение относительно прерванного из-за коронавируса сезона-2019/20.

«Ещё на прошлой неделе я говорил, что нужно просто смириться с происходящим. Суть в том, что как минимум до конца апреля мы не сможем принять какое-либо решение относительно сезона. И это не значит, что мы обязательно сделаем это после 1 мая. Всем сейчас надо немного успокоиться. Внутри лиги, в разговорах с нашими игроками и клубами мы рассматриваем разные варианты возобновления сезона. Однако я считаю, что сейчас слишком рано, учитывая происходящее, прогнозировать или предсказывать, что произойдёт через несколько недель», — заявил Сильвер в интервью TNT.

Сезон НБА был приостановлен 11 марта после того, как центровой «Юта Джаз» Руди Гобер получил положительный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Трамп проведёт встречу с крупнейшими спортивными функционерами США.