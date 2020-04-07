Экс-тренер «Вашингтона»: Овечкин очень вырос как человек и лидер

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, работавший с нападающим Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2018 год, отметил, что россиянин вырос как человек и лидер.

«В прежней команде, с которой я работал, звездой был Александр Овечкин. Он очень вырос как человек и лидер. Кроме того, улучшил игру в защите. Мне нравится, как Овечкин развивается в своей жизни. Сейчас он руководствуется другими ценностями в сравнении с тем, когда ему было 21—22 года и когда он за счёт таланта и страсти лишь начинал шуметь в НХЛ и превращаться в по-настоящему классного лидера. Это действительно здорово», — приводит слова Тротца Sportsnet.

В текущем сезоне Овечкин провёл 68 матчей, набрав 67 очков (48+19).

Ранее Ефимова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом.