Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев призвал людей ответственнее отнестись к эпидемии коронавируса.

«А мне интересно, в Питере есть самоизоляция?! Столько машин из окна и людей я видел всегда. В такую минуту людям нужно понимать, что происходит, и быть ответственными», — написал Оздоев в своём Twitter.

Российская премьер-лига была приостановлена до 31 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 6 апреля в России было выявлено 6343 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Олег Васильев сдаст пятый анализ на коронавирус.