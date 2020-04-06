СМИ: У НОК США возникнут финансовые проблемы из-за переноса Олимпиады

Перенос Олимпийских игр отложил на год финансирование Олимпийского комитета США в размере $200 млн, которые должны были пойти на обеспечение национальных сборных команд.

Как сообщает The New York Times, это связано с тем, что НОК США не финансируют напрямую из бюджета, а его доходы состоят из выплат телекомпаний за трансляцию Игр, а также средств МОК, распределяемых ежегодно среди национальных федераций.

Отмечается, что у НОК США сохраняется возможность воспользоваться созданным в 1984 году после Игр в Лос-Анджелесе Национальным олимпийским фондом с капиталом $185 млн.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.