Футболист «Зенита» Азмун: Кокорин мне как старший брат

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как относится к форварду команды Александру Кокорину, который на данный момент выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин — очень хороший человек, он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», — сказал Азмун в интервью с журналисткой Марией Командной в своём Instagram.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее Кокорин рассказал, что мечтает играть за «Барселону».