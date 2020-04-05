Футболист «Челси» Виллиан заявил, что не договорился с клубом о продлении контракта

Бразильский полузащитник английского «Челси» Виллиан заявил, что не договорился с лондонским клубом о продлении контракта.

«Все знают, что мой контракт с «Челси» заканчивается через несколько месяцев. Сложно представить, что соглашение будет продлено. «Челси» предлагал мне контракт на два года, а я хотел подписать трёхлетнее соглашение. Всё кончено. Мы больше не ведём переговоров», — цитирует Виллиана El Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает этим летом.

Виллиан перешёл в «Челси» в 2013 году из махачкалинского «Анжи». В текущем сезоне он провёл за «синих» 37 матчей, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» вступил в переговоры с Филиппе Коутиньо.