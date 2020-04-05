Драчёв заявил, что больше не будет обсуждать со СМИ тему письма с призывом к его отставке

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что впредь не намерен обсуждать и комментировать СМИ тему письма с призывом к его отставке.

«На заседании правления планируется поднять вопрос с этим письмом. Лично я принял решение: никаким образом больше не комментируем и не обсуждаем в СМИ эту историю, точнее, больше провокацию», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия.

Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.