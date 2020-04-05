Драчёв заявил, что больше не будет обсуждать со СМИ тему письма с призывом к его отставке
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- РИА Новости
«На заседании правления планируется поднять вопрос с этим письмом. Лично я принял решение: никаким образом больше не комментируем и не обсуждаем в СМИ эту историю, точнее, больше провокацию», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Тренеры, ветераны биатлона и представители судейского корпуса написали письмо с призывом к отставке главы СБР, который, по их мнению, не оправдал доверия.
Ранее Анатолий Алябьев рассказал о претензиях к президенту СБР Владимиру Драчёву, побудивших написать письмо с призывом к отставке.