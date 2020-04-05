Трамп считает, что спортивные соревнования скоро будут возобновлены

Президент США Дональд Трамп после своей телеконференции с руководителями крупнейших спортивных лиг заявил, что соревнования, прерванные из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время возобновятся.

«Я поговорил с комиссарами и руководителями практически всех спортивных лиг. Это все великие лидеры спорта. Они хотят вернуться. Они должны вернуться. Они не могут этого сделать. Их спорт не был предназначен для этого. Вся концепция нашей нации не была разработана для этого. Мы собираемся вернуться. Мы хотим вернуться в ближайшее время – очень скоро», — приводит слова Трампа MMAJunkie.

Он отметил, что не может назвать точную дату возобновления соревнований.

«Но я думаю, что это произойдёт раньше, чем позже. Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арены. Фанаты тоже хотят вернуться. Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свой спорт», — добавил президент США.

Спортивные соревнования в США, как и большинство во всём мире, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом.

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