Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце
По словам спортсменки, сама она уже три недели вместе с семьёй соблюдает карантин.
«Хочется всё-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, вы можете быть просто переносчиком вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит мне сердце! Недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьёзно», — заявила Мамун в эфире шоу #остаёмсядома в Instagram-аккаунте «Чемпионата».
Ранее сообщалось, что Барриос купил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены.