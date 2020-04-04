Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце

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Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун подвергла критике россиян, которые массово отправились в парки жарить шашлыки после призыва российских властей оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам спортсменки, сама она уже три недели вместе с семьёй соблюдает карантин.

«Хочется всё-таки попросить всех соблюдать режим самоизоляции, к этому нужно относиться серьёзно. Нужно подумать не только о себе, вы можете быть просто переносчиком вируса, без симптомов. Хочется, чтобы не было больше видео из парков, где люди делают шашлыки. Это просто ранит мне сердце! Недоумеваю, почему такое происходит и почему люди не воспринимают это серьёзно», — заявила Мамун в эфире шоу #остаёмсядома в Instagram-аккаунте «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что Барриос купил 500 продуктовых наборов для жителей колумбийской Картахены.

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