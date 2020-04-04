Игнашевич показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса

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Тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич показал, как проводит дни на карантине.
Игнашевич показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса
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Известный в недавнем прошлом защитник ЦСКА и сборной России посвятил субботу своим сыновьям Сергею и Тимофею. Сначала Игнашевич читал детям книжку «Белый Ягуар — вождь араваков», а затем они все вместе смотрели советский телефильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». О том, как он проводит день, Игнашевич рассказывал подписчикам своего Instagram-аккаунта в сториз.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани.

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