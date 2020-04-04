Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему очень нравится жизнь в Казани.
Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани
  • Reuters

«Казань — это очень крутой город. Безумно крутой! Я очень доволен. При этом, пока мы находились в Казани, было ещё достаточно холодно, тепла и солнца толком не видели. Но даже в этих условиях это очень крутой город. У меня сверхпозитивные впечатления от Казани, начиная от людей и заканчивая инфраструктурой и логистикой. Она масштабная, красивая, большая и специфичная в хорошем смысле этого слова, очень специальная», — рассказал Слуцкий в Instagram Нобеля Арустамяна.

Экс-тренер сборной России и московского ЦСКА возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.

Ранее Смолов признался, что Слуцкий звал его в «Рубин».

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