Слуцкий поделился впечатлениями от жизни в Казани

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ему очень нравится жизнь в Казани.

«Казань — это очень крутой город. Безумно крутой! Я очень доволен. При этом, пока мы находились в Казани, было ещё достаточно холодно, тепла и солнца толком не видели. Но даже в этих условиях это очень крутой город. У меня сверхпозитивные впечатления от Казани, начиная от людей и заканчивая инфраструктурой и логистикой. Она масштабная, красивая, большая и специфичная в хорошем смысле этого слова, очень специальная», — рассказал Слуцкий в Instagram Нобеля Арустамяна.

Экс-тренер сборной России и московского ЦСКА возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.

Ранее Смолов признался, что Слуцкий звал его в «Рубин».