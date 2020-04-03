Смолов: Слуцкий звал в «Рубин»

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры до перехода в испанскую команду.

«Слуцкий приглашал меня в «Рубин» на уровне нашего разговора. Мы поговорили с ним, он прочувствовал мою ситуацию. А в итоге я перешёл в «Сельту». Это получилось очень спонтанно. Круто, что всё получилось. А в «Рубин» меня бы, скорее всего, и не отпустили», — заявил Смолов в прямом эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

Также 30-летний футболист добавил, что мог перейти в английский «Вест Бромвич» и голландский «Фейеноорд».

Ранее Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан».