Смолов: Слуцкий звал в «Рубин»

Короткая ссылка
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», рассказал, какие у него были варианты продолжения карьеры до перехода в испанскую команду.
Смолов: Слуцкий звал в «Рубин»
  • © Yevgeny Philippov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Слуцкий приглашал меня в «Рубин» на уровне нашего разговора. Мы поговорили с ним, он прочувствовал мою ситуацию. А в итоге я перешёл в «Сельту». Это получилось очень спонтанно. Круто, что всё получилось. А в «Рубин» меня бы, скорее всего, и не отпустили», — заявил Смолов в прямом эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

Также 30-летний футболист добавил, что мог перейти в английский «Вест Бромвич» и голландский «Фейеноорд».

Ранее Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить