Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан»

Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, почему не состоялся переход его партнёра по московскому «Локомотиву» Алексея Миранчука в итальянский «Милан».

«У Лёхи Миранчука была возможность наладить что-то там в «Милане». Он очень хорошо сыграл против «Ювентуса». Хотел уехать, но у «Локомотива» была твёрдая позиция, которую я понимаю. Да и ему боязно было немного. Они же с братом всегда вместе. Уехать одному в чужую страну, английский знает ещё не так хорошо», — заявил Смолов в прямом эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

30-летний Фёдор Смолов в текущем сезоне провёл шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

Ранее Смолов сказал, что пока в Москву ему нельзя.