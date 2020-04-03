Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан»

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Форвард испанской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, почему не состоялся переход его партнёра по московскому «Локомотиву» Алексея Миранчука в итальянский «Милан».
Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан»
  • Reuters

«У Лёхи Миранчука была возможность наладить что-то там в «Милане». Он очень хорошо сыграл против «Ювентуса». Хотел уехать, но у «Локомотива» была твёрдая позиция, которую я понимаю. Да и ему боязно было немного. Они же с братом всегда вместе. Уехать одному в чужую страну, английский знает ещё не так хорошо», — заявил Смолов в прямом эфире в Instagram Нобеля Арустамяна.

30-летний Фёдор Смолов в текущем сезоне провёл шесть матчей за «Сельту» и забил один мяч.

Ранее Смолов сказал, что пока в Москву ему нельзя.

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