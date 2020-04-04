Повторный тест Дибалы показал наличие коронавируса
- © Panoramic/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
«21 марта мы сдали тест с моим парнем, он дал положительный результат. Три дня назад я прошла ещё один тест, который оказался отрицательным, но был и третий — уже с положительным результатом. У меня до сих пор коронавирус, но я не знаю, как это работает и почему всё время разные результаты», — цитирует Mundo Deportivo девушку футболиста.
В связи с положительным результатом теста Дибала продолжил свой карантин.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 681.