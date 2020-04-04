Кокорин признался, что интересовался чемпионатом Белоруссии

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Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в шутку заявил о том, что размышляет на предмет выступлений в чемпионате Белоруссии.
Кокорин признался, что интересовался чемпионатом Белоруссии
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«Вчера я смотрел чемпионат Белоруссии. Смотрел, в каком клубе, на какой позиции могу пригодиться. Хотя по таким тактикам, как у нас, они не играют. Там всё проще», — заявил Кокорин в прямом эфире в Instagram экс-форварду «Зенита» Александру Кержакову.

Чемпионат Белоруссии по футболу является единственным европейским клубным турниром, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Кокорин заявил, что через три дня поедет в Санкт-Петербург.

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