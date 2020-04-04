Кокорин: через три дня поеду в Санкт-Петербург, пока ещё не прикрыли выезд

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём нынешнем местонахождении и дальнейших планах.
Кокорин: через три дня поеду в Санкт-Петербург, пока ещё не прикрыли выезд
  • РИА Новости

«Я в Москве. Надеюсь, что через три дня на машине переберусь в Питер. С семьёй сел и поехал. Я думаю, выезд из городов ещё прикроют, но пока эти чрезвычайные меры не приняли. Хочу за город, там хотя бы погулять можно. Надеюсь, что приеду в Питер и начну заниматься. А то здесь места мало», — сказал Кокорин в прямом эфире в Instagram у Александра Кержакова.

29-летний футболист был арендован «Сочи» у «Зенита» до конца сезона.

Ранее Кокорин заявил, что никакой конкретики с «Челси» не было.

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