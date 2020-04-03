В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

Российский футбольный союз (РФС) обратился в полицию по поводу кражи экипировки национальной команды со склада.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведётся расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций», — приводит слова заявления службы коммуникаций РФС РИА Новости.

Кроме того, в РФС отметили, что, несмотря на происшествие, у сборной России нет проблем с экипировкой и она будет обеспечена всем необходимым.

Ранее сообщалось, что у легкоатлетки Марии Ласицкене похитили обувь в спорткомплексе ЦСКА.