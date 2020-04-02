В Белоруссии приостановлены юниорские и юношеские футбольные чемпионаты

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Федерация футбола Белоруссии (АБФФ) объявила о приостановке розыгрыша юниорских и юношеских чемпионатов страны.
В Белоруссии приостановлены юниорские и юношеские футбольные чемпионаты
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба АБФФ, на неопределённый срок также перенесено начало молодёжного первенства среди девушек.

Причины такого решения не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не намерены прерывать футбольный чемпионат из-за коронавируса.

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