Спортивный директор «Аякса» раскритиковал голландскую федерацию за нежелание закончить чемпионат

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Спортивный директор амстердамского «Аякса» Марк Овермарс недоволен тем фактом, что Федерация футбола Голландии досрочно не завершила национальный чемпионат из-за коронавируса.
Спортивный директор «Аякса» раскритиковал голландскую федерацию за нежелание закончить чемпионат
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«Федерация футбола Голландии прячется за спиной УЕФА. В Голландии 100 человек ежедневно умирают от коронавируса. Это вопрос не денег, а здоровья. В Голландии мы не так зависимы от продаж телеправ, как в Испании, Англии, Италии или Германии. Думаю, что УЕФА оказывает давление на федерации, чтобы побудить их доиграть любой ценой. Чемпионат мёртв, жизнь важнее», — цитирует Овермарса De Telegraaf.

Все европейские клубные соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса. Единственным исключением является чемпионат Белоруссии.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил действие правил финансового фейр-плей из-за коронавируса.

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