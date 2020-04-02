Хоккеист Марченко хочет отдать часть зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом

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Хоккеист ЦСКА и сборной России Алексей Марченко рассказал о соблюдении правил самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Хоккеист Марченко хочет отдать часть зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом
  • РИА Новости

«Как люди не могут понять, что полное соблюдение всех мер безопасности позволит нам за пару недель справиться с проблемой! Это же очевидно, но я наблюдаю за тем, как кто-то просто гуляет, собирается компаниями. Да потерпите вы немного! Всем же легче потом станет», — цитирует спортсмена «Спорт-экспресс».

По словам Марченко, он смотрит новости, переживает за людей и особенно за докторов.

«Очень хочу помочь врачам, готов отдать часть своей зарплаты, чтобы хоть как-то отблагодарить их за такой труд. Или помочь медицинским организациям, у которых снизилось финансирование из-за коронавируса. Хочется, чтобы и другие спортсмены последовали моему примеру», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что украинец Зинченко поддерживает форму во время карантина вместе с собаками.

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