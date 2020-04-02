Наставник «Витебска» объяснил, почему не нужно прерывать чемпионат Белоруссии

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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился мнением о ситуации, когда чемпионат Белоруссии остаётся единственным в Европе, где продолжаются матчи.
Наставник «Витебска» объяснил, почему не нужно прерывать чемпионат Белоруссии
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Остальные лиги приостановили розыгрыш из-за пандемии коронавируса.

По мнению Ясинского, останавливать белорусский чемпионат не нужно.

«Никто ведь из футболистов не заболел. Хочется верить, что так будет и дальше. Хотя о бдительности нельзя забывать. Возможно, болельщикам, особенно пожилым, не стоит приходить на трибуны. Ведь посмотреть трансляции можно по телевидению или в интернете. Наш чемпионат я бы назвал сегодня лучиком света в тёмном царстве, который даёт надежду, что скоро всё нормализуется и жизнь вернётся в привычное русло», — цитирует специалиста sb.by.

Ранее сообщалось, что наставник «Црвены Звезды» Станкович объяснил покупку аппаратов ИВЛ.

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