Наставник «Црвены Звезды» Станкович объяснил покупку аппаратов ИВЛ

Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал помощь, которую клуб и он лично оказали медицинским учреждениям Сербии для борьбы с коронавирусом. В частности, специалист выделил деньги на покупку аппаратов ИВЛ.

«Некоторые могут подумать, что это просто реклама, но мне всё равно. Я знаю, что я и моя семья сделали для Сербии. Тот, кто может помогать, должен спасать жизни», — приводит слова Станковича «Спортски журнал».

По словам тренера, его семья сейчас разделена. Сам Станкович с сыновьями Александром и Стефаном находятся в Белграде, в то время как его супруга Ана с ещё одним сыном Филипом остаётся в Милане.

«Я призываю своих игроков оставаться дома. Мы должны относиться к сложившейся ситуации предельно серьёзно. Хотя приходится видеть людей, которые до сих пор не понимают, насколько всё далеко зашло. Нужно быть смелым, умным, соблюдать правила и не сдаваться», — резюмировал знаменитый в прошлом игрок итальянских «Лацио», «Интера» и сборной Югославии/Сербии.

Ранее сообщалось, что Иванович поблагодарила друзей за помощь в поставке гуманитарной помощи в Сербию.