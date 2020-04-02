Бэкстрём высоко оценил шансы «Вашингтона» на завоевание Кубка Стэнли в текущем сезоне
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Шведский легионер считает, что именно в текущем розыгрыше Кубка Стэнли у его команды имеются хорошие шансы на итоговый успех.
«Грустно, если у нас не получится возобновить чемпионат. Мне нравятся наши шансы в этом году. Считаю, что у нас хорошая команда, и мы играли достаточно неплохо, даже несмотря на некоторые сложности в последнее время. Я на самом деле даже забыл, что мы занимаем первое место в дивизионе, но это даже хорошо», — цитирует Бэкстрёма русскоязычный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что заразившиеся коронавирусом игроки «Колорадо» идут на поправку.