Бэкстрём высоко оценил шансы «Вашингтона» на завоевание Кубка Стэнли в текущем сезоне

Никлас Бэкстрём, партнёр Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз», выразил опасение в связи с возможной отменой сезона в НХЛ.

Шведский легионер считает, что именно в текущем розыгрыше Кубка Стэнли у его команды имеются хорошие шансы на итоговый успех.

«Грустно, если у нас не получится возобновить чемпионат. Мне нравятся наши шансы в этом году. Считаю, что у нас хорошая команда, и мы играли достаточно неплохо, даже несмотря на некоторые сложности в последнее время. Я на самом деле даже забыл, что мы занимаем первое место в дивизионе, но это даже хорошо», — цитирует Бэкстрёма русскоязычный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что заразившиеся коронавирусом игроки «Колорадо» идут на поправку.