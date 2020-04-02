Заразившиеся коронавирусом игроки «Колорадо» идут на поправку
- Reuters
Об этом сообщил капитан клуба Габриэль Ландескуг. Имена обоих инфицированных спортсменов руководством «лавин» не раскрываются.
«Мы не сразу узнали, что у двоих наших ребят обнаружили вирус. Я с ними поговорил и могу сказать, что они поправляются. Когда лига объявила о паузе, никто не знал, насколько всё будет серьёзно. Каждый сам должен был решать, самоизолироваться ему или нет. Неженатым ребятам сейчас тяжело, они остались одни, им нечем заняться», — приводит слова Ландескуга русскоязычная версия сайта НХЛ.
Ранее сообщалось, что хоккеист Шестёркин показал, как дрессирует собаку в период карантина.