Заразившиеся коронавирусом игроки «Колорадо» идут на поправку

Заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 хоккеисты «Колорадо Эвеланш» чувствуют себя лучше и выздоравливают.

Об этом сообщил капитан клуба Габриэль Ландескуг. Имена обоих инфицированных спортсменов руководством «лавин» не раскрываются.

«Мы не сразу узнали, что у двоих наших ребят обнаружили вирус. Я с ними поговорил и могу сказать, что они поправляются. Когда лига объявила о паузе, никто не знал, насколько всё будет серьёзно. Каждый сам должен был решать, самоизолироваться ему или нет. Неженатым ребятам сейчас тяжело, они остались одни, им нечем заняться», — приводит слова Ландескуга русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее сообщалось, что хоккеист Шестёркин показал, как дрессирует собаку в период карантина.