Фуркад допустил, что может приехать в Россию на детский турнир

Короткая ссылка
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, объявивший о завершении спортивной карьеры после сезона-2019/2020, рассказал, на каких условиях может приехать в Россию.

«Не знаю пока. Даже если это будут не биатлонные соревнования, то с детьми можно будет что-то придумать. Планов пока нет. Но вроде бы Антон Шипулин что-то для детей организовывает. Единственное, на лыжню выходить точно отказываюсь. Я последнюю гонку уже пробежал, всё. Но приехать и поделиться радостью с российскими болельщиками очень хотелось бы. Уверен, что у меня получится. Пускай на это потребуется время, но я это сделаю», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

В своём последнем сезоне француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить