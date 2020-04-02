Фуркад допустил, что может приехать в Россию на детский турнир

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, объявивший о завершении спортивной карьеры после сезона-2019/2020, рассказал, на каких условиях может приехать в Россию.

«Не знаю пока. Даже если это будут не биатлонные соревнования, то с детьми можно будет что-то придумать. Планов пока нет. Но вроде бы Антон Шипулин что-то для детей организовывает. Единственное, на лыжню выходить точно отказываюсь. Я последнюю гонку уже пробежал, всё. Но приехать и поделиться радостью с российскими болельщиками очень хотелось бы. Уверен, что у меня получится. Пускай на это потребуется время, но я это сделаю», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

В своём последнем сезоне француз занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй.