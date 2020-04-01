Фуркад вспомнил, как Губерниев назвал его свиньёй

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, завершивший спортивную карьеру, вспомнил, как несколько лет назад российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал его свиньёй.

«На российском телевидении Губерниев — настоящий идол. Биатлону он дал очень многое, здесь мы похожи. Мы готовы достаточно далеко зайти в своих стремлениях. Он же выкладывается на 100%, увлечён тем, что делает. Громко говорит, размахивает руками, даже кричит. Но когда встречаешься с ним лицом к лицу, понимаешь, что он хороший парень. Он же сам ко мне подошёл тогда и сказал, что сожалеет, что обозвал меня свиньёй. Что разобрался в ситуации, а тогда видел только телевизионную картинку и думал, что это я не пожал руки российским спортсменам и сбежал с подиума», — заявил Фуркад в интервью, опубликованном в Telegram-канале Губерниева.

Данный эпизод произошёл во время чемпионата мира 2017 года. Бурную реакцию Губерниева вызвал тот факт, что Фуркад проигнорировал церемонию награждения после смешанной эстафеты, не пожав руки российским спортсменам.

Ранее Губерниев ответил олимпийским чемпионам Анфисе Резцовой и Александру Тихонову, которые заявили о намерении подать на него в суд.