Шипулин: тяжело всерьёз рассматривать инициативу об отставке Драчёва

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Депутат Госдумы России Антон Шипулин прокомментировал открытое письмо группы специалистов, которые призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва к немедленной отставке.
Шипулин: тяжело всерьёз рассматривать инициативу об отставке Драчёва
  • РИА Новости

«Искренне не понимаю, почему данное письмо появилось именно сейчас. Вопрос доверия или недоверия к Владимиру Петровичу можно обсуждать, если бы был предложен какой-то механизм выхода из кризиса, реальные кандидатуры на этот пост. К тому же любые изменения в руководстве Федерации должны произойти исключительно в соответствии с уставом, а не на основании письма, которое было опубликовано в СМИ. Все вместе мы должны преодолеть эту ситуацию с коронавирусом, а потом уже думать над будущим биатлона и обсуждать все проблемы в открытом и честном диалоге», — цитирует Шипулина «Спорт-экспресс». 

Ранее правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва.

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