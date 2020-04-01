Шипулин: тяжело всерьёз рассматривать инициативу об отставке Драчёва

Депутат Госдумы России Антон Шипулин прокомментировал открытое письмо группы специалистов, которые призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва к немедленной отставке.

«Искренне не понимаю, почему данное письмо появилось именно сейчас. Вопрос доверия или недоверия к Владимиру Петровичу можно обсуждать, если бы был предложен какой-то механизм выхода из кризиса, реальные кандидатуры на этот пост. К тому же любые изменения в руководстве Федерации должны произойти исключительно в соответствии с уставом, а не на основании письма, которое было опубликовано в СМИ. Все вместе мы должны преодолеть эту ситуацию с коронавирусом, а потом уже думать над будущим биатлона и обсуждать все проблемы в открытом и честном диалоге», — цитирует Шипулина «Спорт-экспресс».

Ранее правление СБР рассмотрит письмо с призывом к отставке Драчёва.