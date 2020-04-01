AS: В УЕФА считают, что текущий сезон должен быть доигран

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что, несмотря на эпидемию коронавируса, текущий сезон должен быть доигран, но при этом допускается, что следующий розыгрыш турниров в Европе будет сокращённым.

Об этом сообщает AS.

При этом отмечается, что национальные ассоциации могут самостоятельно принять решение о завершении или продолжении сезона, но они должны будут оповестить об этом УЕФА в установленные сроки.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках.