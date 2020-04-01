AS: В УЕФА считают, что текущий сезон должен быть доигран
- Reuters
Об этом сообщает AS.
При этом отмечается, что национальные ассоциации могут самостоятельно принять решение о завершении или продолжении сезона, но они должны будут оповестить об этом УЕФА в установленные сроки.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.
Ранее сообщалось, что УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках.