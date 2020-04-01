УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение предоставить клубам отсрочку лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках
  • РИА Новости

«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям — членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приёма в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен», — говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА. 

Кроме того, было принято решение приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые касаются подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. 

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии. 

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных.

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