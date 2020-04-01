УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках
- РИА Новости
«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям — членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приёма в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен», — говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.
Кроме того, было принято решение приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые касаются подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.
В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных.