УЕФА предоставит клубам отсрочку лицензирования для участия в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение предоставить клубам отсрочку лицензирования для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/21 в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

«Исполком УЕФА поддерживает предложение предоставить ассоциациям — членам больше времени для завершения процесса лицензирования клубов до тех пор, пока процесс приёма в клубные соревнования УЕФА следующего сезона не будет пересмотрен», — говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Кроме того, было принято решение приостановить действие положений о лицензировании клубов, которые касаются подготовки и оценки будущей финансовой информации о клубах.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

В Европе из-за коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс запланированные на июнь матчи национальных сборных.