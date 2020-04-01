Владелец «Спартака» ответил на вопрос о возможном возобновлении сезона РПЛ

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун ответил на вопрос о возможном возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне ситуации с коронавирусом.

«Не знаю, не знаю... Сегодня как раз пройдут консультации с УЕФА. Но большие клубы боятся потерять спонсорские контракты. А для нас это спонсорский контракт с телевидением — погрешность... Не знаю, как всё будет развиваться. Пока просвета до мая не видно», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

РПЛ была приостановлена из-за пандемии COVID-19, как и большинство мировых футбольных чемпионатов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 1 апреля количество заражённых в России достигло 2777.

Ранее Федун заявил, что было несложно договориться с игроками «Спартака» о понижении зарплат.